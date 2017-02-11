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olayını örtbas eden 'cü istihbarat müdürü yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 16:47
Muhsin Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü istihbarat müdürü yakalandı
Muhsin Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü istihbarat müdürü yakalandı

Aralarında 'nun helikopterinin düşmesi olayını örtbas eden eski İstihbarat Şube Müdürünün de bulunduğu 11 'cü eski gözaltına alındı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 11 gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DİĞER 6 ZANLI ARANIYOR

Zanlılardan, aralarında BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D'nin de bulunduğu 11 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.