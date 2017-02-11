Reina katiline tutuklama talebi

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden yüzlerce kişi ise yaralayan Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ifadesi ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren ve 15 Ocak günü Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalananÖzbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İFADESİ ALINDI

Yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Reina katili sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Masharipov'un soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Gökalp Kökçü tarafından ifadesi alındı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Masharipov ifadesi sonrası 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme', 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin sorgusu sulh Ceza Hakimliği'nce devam ediyor.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilindiği gibi Reina soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişiden bir bölümü adliyeye sevk edilmiş, bu şüphelilerden aralarında katilin eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri süren 8 şüphelinin daha bulunduğu öğrenildi.