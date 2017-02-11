Son dakika haberi: Reina katliamcısıyla ilgili flaş gelişme

Reina katliamcısıyla ilgili son dakika haberi geldi. Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişiyi öldüren Reina canisi tutuklandı.

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden yüzlerce kişiyi yaralayan Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren ve 15 Ocak günü Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İŞTE REİNA KATLİAMCISININ YAKALANDIĞI EVİN GÖRÜNTÜLERİ

Yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Reina katili sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Masharipov'un soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Gökalp Kökçü tarafından ifadesi alındı.

REİNA SALDIRGANI TERÖRİST BÖYLE YAKALANDI

Masharipov ifadesi sonrası 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme', 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli atılı suç kapsamında tutuklandı.

Bilindiği gibi Reina soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişiden bir bölümü adliyeye sevk edilmiş, bu şüphelilerden aralarında katilin eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri süren 8 şüphelinin daha bulunduğu öğrenildi.