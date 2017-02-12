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, Kralı ile görüştü!

İHA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 20:10 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü!

Temaslarda bulunmak üzere ’e gelen Recep Tayyip , Bahreyn Kralı ile görüştü.

Recep Tayyip , Körfez Ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan 'e geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak TSİ 18.15 sıralarında Bahreyn'e geldi.

Erdoğan, Sakhir askeri Havalimanında Bahreyn Kralı , Bahreyn Başbakanı Halife Bin Salman Al Halife, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid Bin Ahmed Al Halife, Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik çalışanları tarafından karşılandı.



Erdoğan daha sonra Sakhir Sarayı'nda Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife tarafından da resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Bahreyn Kralı daha sonra baş başa görüşmeye geçti.