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El Bab şehidimiz ve yaralıların kimliği açıklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 15:14
El Bab şehidimiz ve yaralıların kimliği açıklandı
El Bab şehidimiz ve yaralıların kimliği açıklandı

Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada, 1 askerin olduğu, 2 askerin de yaralandığı duyurulmuştu. El Bab'da şehit olan askerin Piyade Teğmen Furkan Yayla (23) olduğu öğrenilirken, Gaziantep'te tedavi altına alınan yaralı askerlerin ise Piyade Binbaşı Cem Sönmez ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tura olduğu belirlendi.

Öte yandan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Tura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Binbaşı Cem Sönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.