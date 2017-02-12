Engin Ardıç: Rezalet

Önceki gün CHP ile birlikte oluşturdukları 'HAYIR' bloku uğruna yaptığı skandal açıklamaya Sabah yazarı Engin Ardıç'tan en kısa ve sert tespit geldi. "Evet demek Allah'ı inkardır" açıklaması yapan HDP'li Hüda Kaya için Ardıç'ın yorumu "Günün rezaleti" oldu.

Şimdi hayır propagandası serbest, elinizi tutan yok. Gösterin marifetinizi, yüzde 90 hayır çıkarın, alkışlayalım, pes edelim, hatta bu işi bırakalım, gidip limon satalım. Ama bilin ki halk sizin paşa gönlünüze göre oy kullanmayacaktır. 1961 Anayasası yüzde 61.7 oyla kabul edilmişti, hadi diyelim yüzde 62 olsun. O zaman niçin ağzınızı açmamıştınız?

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Günün rezaleti



"Evet demek Allah'ı inkar etmektir."

Hüda Kaya, HDP milletvekili

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