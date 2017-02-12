FETÖ’den 151 ABD’li vekile ‘kıyak gezi...’

Pulitzer ödüllü Liz Essley Whyte: FETÖ 2006-2015 arasında 151 ABD’li vekili, çok sayıda ücretsiz Türkiye gezisine çıkardı. 29 eyaletin vekilleri de 54 kararda FETÖ lehine tavır aldı

ABD'de Kamu Entegrasyon Merkezi'nin yayımladığı bir makalede, FETÖ'nün 2006-2015 yıllarında 29 eyalette görev yapan 151 vekili, ücretsiz Türkiye gezilerine götürdüğü ortaya çıktı. Kıyak Türkiye turlarından sonra vekillerin Türkiye ile ilgili 54 karar tasarısının çoğunda FETÖ'yü övdüğüne dikkat çekildi. 2014'te Pulitzer Ödülü kazanan, CPI'dan (Center for Public Integrity) Liz Essley Whyte'ın kaleme aldığı makale, 2006-2015 yıllarında FETÖ'nün, ABD'nin birçok eyaletindeki yerel yöneticiler nezdinde ne tür çalışmalar yaptığını gözler önüne serdi.

23 EYALETTE 54 KARAR...

Uzun bir araştırma sonucunda ortaya çıkan makalede, 10 yıllık dönemde FETÖ'nün ABD'deki dernek ve vakıfları tarafından finanse edilen çok sayıdaki "Türkiye gezisine" götürülen vekillerin sayısının 151 olduğu bilgisi yer aldı. Makalenin devamında 29 farklı eyalette eyalet senatosu veya temsilciler meclislerinde görev yapan yerel politikacıları ücretsiz olarak bu seyahatlere götüren FETÖ'nün, kıyak turların meyvelerini almak için daha sonra bu kişilerin siyasi karar alma süreçlerinde kendi lehine adımlar atması için uğraştığına değinildi. Amerikan politikasıyla ilgili istatistikleri yayımlayan Quorum adlı online portalın rakamlarına göre, kıyak turlara katılan vekiller 2011'den bu yana 23 farklı eyalette Türkiye veya Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili gündeme gelen toplam 54 karar tasarısında FETÖ'den veya FETÖ kurumlarından yana tavır aldı.

TEKSAS'TAN EN AZ 10 VEKİL

Kıyak Türkiye gezilerine katılan birçok vekilin imzalarının bulunduğu bu karar tasarılarının bazılarında FETÖ elebaşısı Gülen'in "dinler arası diyalogla" ilgili çalışmaları özellikle öne çıkarıldı. Makaleye göre, kıyak turlara FETÖ okullarının en yaygın olduğu Teksas eyaletinden en az 10 vekil katılmış. Bu vekillerin 4'ü ise eğitim komisyonlarında yer alıyor. Whyte'a göre, bu ilişkide asıl ilginç olan nokta ise "uluslararası meselelerle neredeyse hiç işi olmayan bir eyalet vekilinin, ücretsiz bir Türkiye gezisini niye kabul ettiği" sorusu... Whyte, ABD genelinde 160'a yakın sözleşmeli (charter) okulu bulunan ve "dini motivasyon" üzerine kurulduğu söylenen bir yapının organizasyonuna katılan vekillerin, daha sonra FETÖ lehine kararlar veya övgüler içeren tasarılara imza atmış olduklarının da altını çizdi. FETÖ'nün eyaletlerdeki bu çabalarını "geleceğe dönük siyasi adımlar" olarak gören Liz Essley Whyte, "Eyaletlerde görev yapan vekiller, bir gün Kongre'de ve ötesinde rol oynayabilecek liderlerin yetiştiği ortamı temsil eder" değerlendirmesinde bulundu. Ekim 2015'te de FETÖ'nün 2008- 2015 yıllarında ABD Kongre üyelerine en az 200 ücretsiz Türkiye gezisi düzenlediği ortaya çıkmıştı.



GÜLEN 'KÜRESEL BARIŞA İLHAM' VERİYORMUŞ

Makalede ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin, "Onlar herhangi bir lobi veya siyasi operasyon gibi çalışıyorlar. Bunu da kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yapıyorlar" sözlerine de yer verildi. Bir diğer ayrıntı ise, 2011'de Ilinois Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bir kararda, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den "küresel barış ve anlayışın yayılmasına ilham verici katkılar yapan biri" şeklinde bahsedilmesi oldu. 2008- 2012 arasında Illinois vekillerini Türkiye'ye götüren en az 32 gezinin gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.