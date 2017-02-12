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si ve baştan 'HAYIR'cılar

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 10:22
Sistem mücadelesi ve baştan 'HAYIR'cılar
Sistem mücadelesi ve baştan 'HAYIR'cılar

Şeref Oğuz bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasına ve burada değindikleri üzerinden 'HAYIR'cıların tavrına dikkat çekti. Tercihlerinin değil 'NASIL HAYIR' dediklerinin üzerinde duran Oğuz "Kökten çıkış in sına dair olmaz' mesajı verdi. İşte Şeref Oğuz'un köşesinden ilgili bölüm:

Ne kadar devrimci adım atıyor olursanız olun. Dilediğiniz kadar çağdaş çözümler üretseniz dahi, mevcut sistemin köhnemiş çarkları içinde bunları hayata geçiremiyor, geçirseniz dahi istenen verimi alamıyorsunuz.

Karar süreçlerini hızlandıracak, kritik karar aşamalarını daha nitelikli hale getirecek ve milletin demokrasiye sahip çıkmasına daha fazla imkân sunacak yeni i, sorgulamak yerine kafadan reddetmek, işe yaramaz. Yaramıyor da…

Nitekim bu mesele; sözüm ona sahip çıkılmaya çalışılan Cumhuriyet meselesi değil, bu çetin coğrafyada Türk milletinin bekası meselesidir. Sistemin özünü kavramadan hayır diye reddetmek, Türk inin sına dair olamaz.

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SİSTEM MÜCADELESİ