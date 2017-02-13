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'li Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 18:57
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı!
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı!

'te Demokratik Bölgeler Partili () Gökçebağ Belediye Başkanı ile belediye çalışanı Namet Can ''PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Şubat tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından Gökçebağ Belediyesi binası dahil 5 ayrı adreste yapılan aramada Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek ve Can gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa çıkarılan Çiçek ve Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çiçek ve Can, Siirt E tipi cezaevine gönderildi.