‘Evet’ için 25 neden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin" sosyal yaşamdan ekonomiye, siyasetten diplomasiye kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatacağını söyledi. Eker, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliğini 25 başlıkta şöyle anlattı:

1. Yeni sistem siyasi istikrarın garantisi olacak.

2. Karar alma süreçleri hızlanacak.

3. Ekonomi büyüyecek.

4. Yatırımlar artacak.

5. Belirsizlik algısı son bulacak.

6. Türkiye dış politikada etkin bir aktör olacak.

7. 2023-2053 vizyonu desteklenecek.

8. Reformlar canlanacak.

9. Değişiklik pozitif bir enerji yaratacak.

10. Kutuplaşma değil, kucaklaşma kapısı açılacak.

11. Bürokrasi zinciri kırılacak.

12. Lider vizyonu her alana yansıyacak.

13. Tek adam değil, çoğulcu sistem.

14. Yürütme güçlenecek, iki başlılık bitecek.

15. Muhalefet daha etkili hale gelecek.

16. Gençlere siyaset kapısı açılacak. Temsil düzeyi artacak.

17. Milletvekilleri işini yapacak.

18. Demokrasi, temel hak ve hürriyetler güçlenecek.

19. Temsilde adalet sağlanacak.

20. Parlamento daha verimli, etkili olacak.

21. Mega projeler hızlanacak, finans sektörü güçlenecek.

22. Yargı sivilleşecek.

23. Yasama-yürütmedeki zaafiyetler bitecek.

24. Meclis denetleme gücü kazanacak.

25. Terör son bulacak.