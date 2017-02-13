Ordu'nun 5 ilçesinde okullara kar tatili

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerinde eğitim-öğretime 14 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.



Öte yandan, kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.