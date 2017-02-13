Yeni sistemi millete en iyi siz anlatırsınız

Başbakan Yıldırım, belediye başkanlarına referandum süreci için yapacakları çalışmaları anlattı. Yıldırım, “Aslında belediyedeki başkan ve meclis modelini tüm Türkiye’ye getiriyoruz. Uyguladığınız sistemi vatandaşa anlatın” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu AK Parti'nin Türkiye genelindeki toplam 878 il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı da yapan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlatılırken, belediye başkanlarının kendilerinden yani belediyelerin işleyiş şeklinden örnekler vermelerini istedi. Belediye Başkanlığı modeli ile hükümet sisteminde getirilecek yeni sistemin aynı model olduğunu vurgulayan Yıldırım'ın, "Referandum ile getirilen sistem aslında sizin yıllardır uyguladığınız modelin aynısı. Şimdi belediyedeki başkan ve meclis modelini tüm Türkiye'ye getiriyoruz. Vatandaşımız zaten bu yönetim modelini çok iyi biliyor. Siz şimdi referandum çalışmaları sırasında kendinizin seçim sürecini ve belediye meclisi sürecini anlatın" dediği öğrenildi. Türkiye'de rejim değişmediğini, sadece hükümet modelinin değiştiğini vurgulayan Yıldırım'ın, "Milletin kafasını karıştırmaya gerek yok. Başkanlık sistemini siz yaşıyorsunuz ve hizmetlerin ne kadar daha hızlı ve sağlıklı vatandaşa gittiği ortada. Muhalefetin kafa karıştırmasına izin vermeyin" dediği belirtildi.



GİRİLMEDİK SOKAK KALMAYACAK: Yıldırım, belediye başkanlarına önümüzdeki 2 ay boyunca çok yoğun çalışmaları gerektiğini belirterek, "girilmedik sokak kalmayacak" talimatı verdiği belirtildi. "Teşkilatlarınız çok çalışacak, sizler de sokakta, mahallede olun" diyen Yıldırım'ın, "Yerelde bu işi başarırsak, genelde de başarı mutlaka gelir. Hiçbir ayrım yapılmadan herkesle mutlaka iletişim kurun, hatırını sorun" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın, "İlçede MHP'li belediye varsa, mutlaka birlikte çalışma yapmaya özen gösterin. MHP'li belediye başkanlarını çalışmalarınızdan ayrı tutmayın" dediği ifade edildi.



KONYA'NIN HEDEFİ YÜZDE 85: Başbakan Yıldırım'ın toplantıya katılan büyükşehir belediye başkanlarından da referandum için oy hedefi belirlemelerini istedi. Yıldırım, bu doğrultuda başkanlardan koydukları hedefleri söylemelerini istedi. En yüksek oy hedefi yüzde 85 ile Konya'dan gelirken, Kayserili belediye başkanları da yüzde 80 "evet" hedefi koydukları öğrenildi. Ayrıca, Kahramanmaraş'ın yüzde 70 üzeri, İstanbul'un yüzde 60, Ankara'nın da yüzde 62, "Evet" hedefi koyduğu dile getirildi.