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’nda korkutan !

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 00:47
Beyoğlu’nda korkutan patlama!
Beyoğlu’nda korkutan patlama!

’nda bir atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Patlama mahallede kısa süreli paniğe neden olurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde bulunan bir atölyede saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle atölyenin camları etrafa saçıldı. Patlamanın sesi , Şişli ve çevresinden duyuldu.

Mahalle sakinleri patlama sesiyle paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.