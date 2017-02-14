Emniyet’teki darbeciler toplantıda!

İşte FETÖ’nün emniyet imamı Kullebi ile MİT imamı Evler’in 15 Temmuz öncesi darbe toplantısına giderken görüntüleri ve örgüt evlerinin adresleri

SABAH, 15 Temmuz darbe ve iç işgal harekâtı sürecinde FETÖ'nün Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) imamlığını yürüten iki önemli kozmik ismi buldu, takip etti ve görüntüledi. Biri, örgütün eski Emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in, diğeri ise MİT imamı 'Sinan' kod adlı Murat Karabulut'un halefi olan iki imam, SABAH Özel İstihbarat Bölümü tarafından görüntülendikten sonra da faaliyetlerine devam etti ve bir süre önce firar etti. İmamlardan biri Erhan kod adlı Eşref Kullebi diğeri ise Nurullah Evler. 'Ömer' kod Evler ve Kullebi Başbakanlık ve MİT imamları. Her ikisi de ByLock kullanıcısı olan bu imamlar, 15 Temmuz'dan önce Ankara'da çeşitli adreslerde gizli toplantılar yaptı, buluştukları örgüt yöneticilerine Pensilvanya'nın talimatlarını iletti. Kullebi ve Evler'in birlikte toplantı yaptığı evlerden biri Çankaya'da Cevizlidere Mahallesi'nde 1226 Sokak'ta yer alıyor. Kullebi örgüt yöneticileriyle Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi 1293 Sokak'ta, Çukurambar 1443. Cadde'de ve Yenimahalle'de Aşağı Yahyalar 978. Sokak'ta da toplantılar yaptı. Kullebi ve Evler'in gittiği adreslere kırmızı listede ByLock kullanıcısı FETÖ'cü Mehmet Pala'nın da kılık değiştirerek gittiği görüldü. Emniyet, Kullebi Evler'in örgütteki rollerini gizli tanık Arif ile itirafçı olup açık kimliğiyle ifade veren Mustafa Güzel'in açıklamalarından yola çıkarak açığa çıkardı.





Mehmet Pala örgüt toplantılarına kılık değiştirerek girdi.



ÖNEMLİ İMAMLARIN ADINI VERDİ

FETÖ soruşturmasında Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan Mustafa Güzel de 20 Ocak 2017 tarihli ifadesinde SABAH tarafından daha önce bulunup görüntülenen Abdulletif Tapkan ile Eşref Kullebi gibi önemli imamların adını verdi. Güzel şunları söyledi: "Üstüm olan Ahmet kod adlı Abdulletif Tapkan isimli şahıstır. Bu şahıs aynı zamanda Türkiye'de kaymakamlardan sorumlu imamdır. Tapkan 17-25 Aralık'tan sonra yurtdışında görevlendirildi. Bu şahsın yerine İstanbul ilinden Erhan kod adlı Eşref Kullebi görevlendirildi. Yine bu şahıs Tapkan'dan sonra benim üstüm oldu. Eşref Kullebi isimli şahıs bu göreve gelmeden önce İstanbul ilinde Marmara bölgesindeki yapılanma içerisinde kaymakamlardan sorumlu olarak görev yapıyordu. Yaklaşık bir yıl önce yurtdışında görevlendirildi. Bu ekip 'laptop'tan şahısların flash belleklerine KPSS sınav soruları aktarılmasını sağladı. Girmiş olduğum 2012 KPSS sınavında 80 üzeri puan aldığımı hatırlıyorum."