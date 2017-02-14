FETÖ’nün Türk Telekom yapılanmasına dava

FETÖ’nün Türkiye çapındaki Türk Telekom çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet savcılarından Orhan Aydın'ın yürüttüğü soruşturma sonucunda 93 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 93 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın'ın Türk Telekom'daki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden 93 Telekom çalışanı hakkında hazırlanan iddianamede aralarında uzman, uzman yardımcısının da bulunduğu şüphelilerin 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

61'i tutuklu 93 şüphelinin tamamının da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan 'Bylock' kullandıkları tespit edilirken, bir kısım şüphelilerin Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi. 23 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

TAMAMI BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Orhan Aydın'ın hazırlayıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede Bylock programının FETÖ'nün kendi geliştirip kullandığı bir program olduğuna vurgu yapılarak, "Bu nedenle örgüte aidiyeti hususu tartışmasızdır" denildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından bizzat talimatla kullanılmaya başlanan Bylock'un piyasadan temin edilememesi, sadece örgüt mensuplarının kullandığı ifade edilen iddianamede, "Birkaç kademe şifrelemeyle gizlenip gönderilen mesajların belirli bir süre sonra kendiliğinden silindiği belirlenmiştir" denildi.

HİMMETLERİ UZMAN YARDIMCISI TOPLAMIŞ

Türk Telekom'da uzman yardımcısı olarak görev yapan Fatih Ün isimli şüphelinin, örgüt toplantılarına düzenli olarak katıldığı, Ümraniye ve Mecidiyeköy'deki himmet toplantılarına katılarak bizzat para topladığı ortaya çıkarıldı.