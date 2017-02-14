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propagandası onları açığa çıkardı: 8 gözaltı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 11:36
PKK propagandası onları açığa çıkardı: 8 gözaltı!
PKK propagandası onları açığa çıkardı: 8 gözaltı!

Konya’da m hazırlığında olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü 'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli polisin düzenlediği la gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü öncesi m hazırlığında olabileceği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu adrese, sabah saatlerine eş zamanlı düzenledi. Operasyonda HDP eski Konya sorumlusu ve kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu TEM Şubesinde sürüyor. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.