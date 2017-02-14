PKK propagandası onları açığa çıkardı: 8 gözaltı!

Konya’da eylem hazırlığında olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü öncesi eylem hazırlığında olabileceği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu adrese, sabah saatlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP eski Konya sorumlusu ve kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu TEM Şubesinde sürüyor. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

