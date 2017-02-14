Son dakika: Reina katliamı planlayıcısı ile ilgili flaş bilgi

Reina saldırısında planlayıcı olduğu iddia edilen ve Burdur’da tutuklandığı ileri sürülen Abdurrauf Sert’in İstanbul’da yakalanıp yine İstanbul’da tutuklandığı ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Abdurrauf Sert'in 10 Ocak günü İstanbul'da gözaltına alınıp yine İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında katil Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı Sert'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Reina saldırganı ile irtibatı tespit edilince İstanbul'da yakalandığı kaydedildi.

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı Metris Cezaevi'ne konulduğu halende bu cezaevinde yattığı kaydedildi. Şüphelinin 11 Ocak'ta Burdur'daki ablası tarafından kayıp başvurusu yapıldığı, aynı gün terör nitelikli kayıp şahıs aranmaya başlandığı, İstanbul'da gözaltına alındığı gün olan 10 Ocak'ta herhangi bir aramasının bulunmadığı anlaşıldı.