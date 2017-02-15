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10 soruda FETÖ ve Alman yargısı

  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 17:49 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 18:10
10 soruda FETÖ ve Alman yargısı
10 soruda FETÖ ve Alman yargısı

Almanya'da FETÖ firarilerine işlemeyen yargı mesele Türk imamlar olunca hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyor. FETÖ teröristlerine karşı kılını kıpırdatmayan Almanya, Diyanet'e bağlı imamlar hakkında soruşturma başlattı. Alman polisi, FETÖ ile ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla casusluk yapmakla suçladığı 4 imamın evini bastı.

Almanya'nın FETÖ, PKK, Can Dündar konularında sabıka dosyası bir hayli kabarık, peki Almanya Türkiye'ye yönelik bu saldırgan politikayla ne yapmaya çalışıyor, Taha Dağlı değerlendirdi.