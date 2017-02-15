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Son dakika u: 3'ü emniyet müdürü 27 polis nda

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 09:05
Son dakika operasyonu: 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltında
Son dakika operasyonu: 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltında

Adana merkezli 8 ilde başlayan ajanslara son dakika olarak geçti. 8 ilde başlayan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis na alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, /PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti başlattı.

Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis na alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan 'Bylock' kullananların olduğu belirtildi.