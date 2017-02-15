Başörtü çiğneyene 3 yıl istendi

İstanbul’da 6. Sınıf İmamhatip öğrencisinin zorla başörtüsünü çıkartarak, çiğneyen Bahattin G. hakkında dava açıldı. İnanç ve düşünce özgürlüğünü engellediği iddia edilen 65 yaşındaki adam hakkında 3 yıla kadar hapsi istendi.

Fatih Sultan Mehmet İmamhatip Orta Okulu'nda öğrenim gören 12 yaşındaki Ebrar K.'nin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay mahkemelik oldu. İddiaya göre olay şöyle gelişti. Ebrar K. 15 Kasım günü okuldan çıktı ve arkadaşlarıyla birlikte ders araç gereci almak için okulun karşısındaki kırtasiyeye girdi. Küçük kız kasada sıra olması nedeniyle beklemeye başladı. Bu sırada içeri giren 65 yaşındaki Bahattin G., küçük kızı sırada gördü. Yaşlı adam, 6. Sınıf öğrencisi Ebrar K.'nin başındaki başörtüsünü aniden çekti. Ne olduğunu anlayamayan Ebrar, "Ne oluyor" diyerek yaşlı adama tepki gösterdi. Bu sırada genç kızın başörtüsünü yere doğru fırlatarak, hakaret etmeye başladı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇİĞNEDİ

Ağlayarak kırtasiyeden çıkan Ebrar, eve giderek yaşadıklarını ailesine anlattı. Anne-babasıyla birlikte Eyüp Polis Merkezine başvuran genç kız yaşadıklarını bir de polise anlattı. Ebrar, çok korktuğunu ve kırtasiyeye giren beyaz saçlı adamın kendisinin başından başörtüsünü zorla çekerek aldığını ardından başörtüsünü yere fırlatıp çiğnemeye başladığını kaydetti. Yaşlı adamın, "Bunu taksan ne olacak, 18 yaşına kadar bunu takmayacaksın. Sizin aklınızı öğretmenler karıştırıyor" diyerek kendisine bağırdığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntüleri bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişi, genç kızın anlattığını doğrular nitelikte bir rapor verdi.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL DAVASI

Yürütülen soruşturma kapsamında Bahattin G.' nin ifadesine başvuruldu. 65 yaşındaki yaşlı adam ifadesinde, Ebrar'ı kırtasiyede gördüğünü, genç kızın başörtüsünü yere düşürdüğünü, kendisinin de yanlışlıkla başörtünün üzerine bastığını ileri sürdü. Kırtasiye sahibinin de olayla ilgili "tanık" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Kırtasiye sahibinin tanıklığı ardından savcılık tarafından Bahattin G. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Bahattin G.'nin kişilerin inanç düşünce ve kanaat hürriyetini kısıtladığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bahattin G., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.