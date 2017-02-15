X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

, 'da!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Recep Tayyip , Katar'daki resmi ziyaretini tamamlayarak özel uçak "TUR" ile 'ye geldi.

'ı, 'de Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Medine'ye geldi.