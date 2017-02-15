Cuntacı yaveri öldürdü Savcılık ‘meşru’ dedi

Darbe girişimi sırasında Orgeneral Yaşar Güler’i derdest eden cuntacı Yaver Binbaşı Akkurt’u öldüren üsteğmen C.K.’ye takipsizlik kararı verildi. Savcılık “C.K. meşru savunma yaptı” dedi

Ankara Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Genelkurmay 2. Başkanı olan şu anki Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler'in emir subayı cuntacı Mehmet Akkurt'u öldüren şüpheli C.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, C.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, "Şüpheli C.K.'nin, başkasının yaşam hakkına gerçekleşen haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile meşru savunma sınırları içinde fiili işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan C.K. ise olayı şöyle anlattı: "Tabur komutanımız ile araç çıkış kısmında beklerken uzunlarını yakmış bir aracın nizamiyeye doğru hızla yanaştığını gördüm. İçinden Binbaşı Mehmet Akkurt indi. Silahını bize doğrultup 'kapıyı açın yoksa komutanınızı vuracağım' diye bağırıyordu. Araç şoförü tabur komutanımız Tolga Yarbay'ın (Muhafız Tabur Komutanı Yarbay Osman Tolga Kılınçarslan) üzerine sürmeye başladı. Komutanımızı çıkış kapısına doğru sürükledi. Akkurt, Tolga Yarbay'a 3-4 el daha ateş etti. MP-5 makineli tüfekle ateş etmeye çalıştım, tutukluluk yaptı. Komutanımıza tekrar ateş edeceği sırada beylik tabancamla Akkurt'un göğüs kısmına ateş ettim. İlk ateşte düşmedi. 2-3 el daha ateş ettim, yere düştü. Aracın arka kapısı açıldığı sırada Genelkurmay 2. Başkanımız Yaşar Güler'i gözleri bağlı bir şekilde arka koltukta otururken gördüm. Daha sonra Özel Kuvvetler'den bir personel 2. Başkanımızı aracın içerisinden çıkartarak geriye doğru çekip Karargâha götürdü."