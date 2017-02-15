Kozmik avukat

İstanbul Barosu avukatlarından Çağrı Çetin’in, hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan birçok ünlü ismin avukatlığını yapması dikkat çekti. Çetin’in; İbrahim Okur, Ercan Gün, Ufuk Şanlı, ve Mehmet Ekinci gibi FETÖ tutukluların avukatı olduğu öğrenildi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Çağrı Çetin'in avukatlık ilişkileri içerisinde olduğu FETÖ'cü isimler dikkat çekti. Çetin'in avukatlığını yaptığı birçok isim FETÖ'den cezaevinde…

Çetin'in 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanan HSYK eski 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yanı sıra Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün ve FETÖ'nün medya yapılanmasında tutuklanan gazeteci Ufuk Şanlı'nın da avukatlığını yaptığı öğrenildi. FETÖ'cülerin avukatının aynı zamanda CNN Türk'ü de içerisinde barındıran Doruk Televizyon ve Radyo A.Ş.'nin de avukatı olduğu ortaya çıktı.

Yine FETÖ'nün lehine yazıları ve sosyal medya mesajlarıyla tanınan gazeteci Levent Gültekin'in, FETÖ'den tutuklanan Şike davası hakimi Mehmet Ekinci'nin ve hitleri yüksek bir internet sitesinin yöneticilerinin de avukatlığını yapan Çağrı Çetin, İzmir merkezli yürütülen 'Askeri Casusluk Kumpası Davası' mağdurlarından Narin Korkmaz'ın da avukatlığını yaptı.

RÖPORTAJINDA BÖYLE KORUMUŞTU

Çağrı Çetin, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2016 günü FETÖ'den tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün ile ilgili bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelerde bulun muştu; "Ercan Gün, on yıl önce Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın Samsun'daki Emniyet binasında kamuoyuna mal olan görüntüleri haberleştirdiği için tutuklandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu habere ödül verirken Ercan Gün bu haberi yaptığı için tutuklandı."

ESKİ HABERTÜRK MUHABİRİYLE EVLİ

Çağrı Çetin'in 2012 yılında Habertürk'ün yargı muhabiri Yasemin Güneri ile evlendiği, Metist Hukuk Bürosu'nun ortaklarından olduğu ve Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar gibi dizilerde oynadığı biliniyor.