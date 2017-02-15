PKK’ya kıskaç: 37 ilde 834 gözaltı...

PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar dün de sürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü, 37 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 834 kişinin yakalandığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 834 kişinin yakalandığını ve 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 şarjör ile 1 adet telsizin ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin sözde yıldönümü olan 15 Şubat tarihinden başlayarak bahar-yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiği tespit edilmesi üzerine 37 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı vurgulandı. Operasyonlarda öne çıkan detaylar ise şöyle:

Ankara: Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Van, Muş ve Ağrı'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'li Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Adana: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/ KCK'nın kent yapılanmasına yönelik ilçe ve mahalle unsurlarına şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONLARI

ŞAFAK OPERASYONU

Konya: Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 13 kişiden 8'i yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Adresleri bulunamayan 5 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır: 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya: Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin: Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kocaeli: Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, örgüte yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında örgüte katılmak üzere hazırlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ise kırsala çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı. 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BİTLİS'TE 11 ADRESE BASKIN

G.Antep: İslahiye ilçesinde, aralarında emekli bir öğretmenin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Erzincan: PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kilis: Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis: 11 adrese operasyon düzenlendi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında, "12 şahsa yönelik 11 adrese yapılan operasyonlarda 11 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

PKK SANIĞININ EVİNDE GÜLEN KİTAPLARI ÇIKTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde dün jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, PKK/ KCK üyesi oldukları iddiasıyla K.T. ve İ.K., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da İ.T., A.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, K.T.'nin evinde ise FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kitapları bulundu.