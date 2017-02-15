"Selam Tevhid" sanıklarında ByLock tespiti

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davada, MİT raporuna göre sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davada, MİT raporuna göre sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın altıncı duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtay'daki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.

Heyete Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

MİT RAPORUNA GÖRE 32 BYLOCK KULLANICISI VAR

Duruşmada, sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı ByLock programını kullanıp kullanmadığına ilişkin MİT'ten istenen rapor okundu. Buna göre, sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanıklar şöyle:

"Mesut Özcan, Ümit Zafer Çolak, Rüstem Eryılmaz, Muammer Akkaş, Mehmet Ekinci, Celal Kara, Salim Duran, Gökmen Demircan, Mehmet Hamzaçebi, Sadrettin Sarıkaya, Mehmet Karababa, Cihan Kansız, Nurullah Çınar, Birol Bilen, Hüseyin Ayar, Hikmet Usta, Nalan Can, Süleyman Karaçöl, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Uysal, Metin Özçelik, Mustafa Başer, İsmail Tandoğan, Hadi Çağdır, Murat Üründü, Kazım Kahyaoğlu, Eşref Aksu, Seyfettin Mermerci, Adem Özcan, Dursun Ali Gündoğdu, Muzaffer İren, Davut Bedir."

İTİRAZLAR DİNLENDİ

Heyet, daha sonra sanıkların tutukluluk itirazlarını dinledi. Tutuklu tüm sanıklar tahliyelerini isterken, sanıklardan Mehmet Ekinci, ByLock kullanmadığını savunarak, bu konuda yeniden inceleme yapılmasını talep etti.

Taleplerin ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Öztunç, kararı okudu.

Buna göre, sanıklara yasal çerçevede gerekli zaman ve imkanın sağlandığı belirtilerek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince bu aşamaya kadar savunma yapmayan sanıklara savunma için gelecek celseye kadar son kez kesin süre verilmesine, aksi halde savunma haklarını kullanmış kabul edileceklerine karar verildi.

ByLock kullandığını kabul etmeyen sanık Mehmet Ekinci'nin telefon ve bilgisayarının bilirkişi tarafından incelenerek rapor hazırlanması kararlaştırılırken, bazı sanıkların haklarında başlatılan soruşturmaların bu davayla birleştirilmesi talebi reddedildi.

Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, tutuklu sanıklarla ilgili başka bir dosyada tutuklama kararı verilip verilmediğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına hükmedildi.

DURUŞMA 12 NİSAN'A BIRAKILDI

Sanıklardan başka suçtan da tutuklu bulunan Hakan Karaali, savunmasını yapması, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde tutularak, yurt dışına çıkış yasağıyla bu dosya kapsamında tahliye edildi.

Diğer sanıklar Mehmet Hamzaçebi, Süleyman Karaçöl, Ümit Zafer Çolak, Muzaffer İren, Birol Bilen, Rüstem Eryılmaz, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Ayhan Bedirhan, Salim Duran, Abdullah Öztürk, İsmail Işık, Mehmet Erdoğan ve Vedat Dalda'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma, 12 Nisan'a bırakıldı.