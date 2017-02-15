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AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 23:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 01:57
SON DAKİKA: Amanos Dağları'na hava harekatı!
SON DAKİKA: Amanos Dağları'na hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nda tespit edilen terörist grubu ateş altına alınarak yla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.