Başbakan Binali Yıldırım: Avanta sağlamak için dedikodu yapmayın

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25 ülkeden İstanbul'a gelen turizm bakanlarının katıldığı Dünya Turizm Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım: Bölgedeki kardeşlik için büyük çaba sarf ediyoruz. 3,5 milyon insanla ekmeğini paylaşan ülke Türkiye'dir. Dünyada bunu yapan başka bir ülke de yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir şehir yoktur. Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, bir yerleri güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Terör her yerde. Terörden korkmak, ancak teröristlerin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum: ABD ne kadar güvenliyse Türkiye o kadar güvenli, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenli. Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum.

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür, önemli bir faaliyettir. Bu yolda çaba gösteren herkesi aynı zamanda gönüllü bir barış elçisi olarak kabul ediyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Dünya Turizm Forumu'nda salondaki 25 ülkenin turizm bakanlarının da dinlediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yalnızca ekonomik bir bakışla turizmi değerlendirmek eksik kalır, yetersiz kalır. Turizm bunların ötesinde öncelikle kültürlerin buluşmasıdır, medeniyetlerin buluşmasıdır. Kültürlerin buluşmasını tesis ettiğimiz ölçüde, kültürlerin kaynaşmasını ve karşılıklı ön yargıların da kırılmasını sağlamış oluyoruz. Turizmi kültürel etkileşime, milletlerin birbiriyle kaynaşmasına güç katan bir değer olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin pekişmesine, farklı toplumlar arasındaki güçlü dostlukların kurulmasına önemli bir araçtır turizm... Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme kazanması turizm faaliyetleriyle yakından ilişkilidir. Terörü, turizmi baltalamak veya turizmde avantaj sağlamak için lütfen kullanmayalım. İnsanların buluşmasına, kardeş olmasına, bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine destek olalım, köstek olmayalım." diye Yıldırım, Yıldırım: "Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için, üzülerek söylüyorum, başkaları hakkında dedikodu üreterek, oraları güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Bunlar doğru şeyler değil.

"İSTANBUL AÇIK HAVA MÜZESİ"

Başbakan Binali Yıldırım Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Bugün sizleri eşsiz tarihi eserleri ve dünya kültür mirasının en seçkin eserlerine sahip İstanbul'da ağırlıyoruz. Dünya üzerinde kendinden en çok söz ettiren şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul bir açık hava müzesi. 5 kıtanın seslerini, tatlarını yansıtan bu mübarek şehir insanların barış içinde yaşadığı asırların zengin hislerini taşıyor. Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün 25 ülkeden gelen siz değerli misafirlerimize hızla gelişen bu sektörde atılacak yeni adımları değerlendireceğiz. 5 ayrı salonda eş zamanlı paneller yapılacak. 100'e yakın konuşmacı tekliflerini bizimle paylaşacak. Belki bu forumlar yeni ortaklıkları da beraberinde getirebilecek. Bir de ödüllendirme kısmı var. Bizim anonim bir lafımız var. Marifet iltifata taliptir. Alıcısı olmayan mal zayidir. En iyi hizmet kuruluşundan hava yolu şirketine varıncaya kadar birçok alanda bu başarılar ödüllendirilecek. Ödüller sahibini bulacak.

"TURİZM KÜRESEL BARIŞA KATKI SAĞLIYOR"

Turizm farklı kültürler arasındaki iletişimi artırıyor. Bu anlamda küresel barışa katkı sağlıyor. İnsanlar güzel anılar geride bırakırsa kavga olmaz. Düşünün daha önce gittiğiniz bir ülke hakkında karar almak zorunda kalırsanız önce o ülkedeki anılarınızı hatırlarsınız. Turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür, önemli bir faaliyettir. Bu yolda çaba gösteren herkesi aynı zamanda gönüllü bir barış elçisi olarak kabul ediyorum ve tebrik ediyorum. Eşsiz, tabii ve kültürel potansiyele sahip olan Türkiye'de sektör büyümeye devam ediyor. Kültürlerin buluşmasını tesis ettiğimiz sürece karşılıklı ön yargıların kırılmasını sağlamış oluruz. Turizm öncelikle medeniyetlerin buluşmasıdır. Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin ivme kazanmasıyla yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda eserlerimizi korumaya, gelecek kuşaklara aktarmaya önem veriyoruz. Ülkemizde tarihin korunması ve restorasyonu büyük önem ifade ediyor.

"İSTER DOĞU'YA İSTER BATI'YA GİDİN ANADOLU'DAN GEÇECEKSİNİZ"

2007 UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak kabul edilmişti. Ne diyor Mevlana: Gel kim olursan gel, bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir. İstanbul, 2010'da Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. Her ilimizi kendi kültürel zenginlikleriyle bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Ulaşımı kolaylaştırmak için dev projeler gerçekleştirdik. 980 bin kilometre vatan sathında 6100 km bölünmüş yolu 23 bin 500 km'ye çıkardık. Havalimanı sayısını 26'dan 55'e yükselttik. Şu anda dünyanın en büyük havalimanını da yapıyoruz. İlk etabını seneye bu vakitte açmış olacağız. Havacılıkta sloganımız hava yolu halkın yolu. Havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor. Bu tarihin tekerrürüdür. Bir zamanlar ipek, baharat yoluyla doğudan batıya göç vardı. Şimdi artık zenginlik tekrar doğuya döndü. Şimdi artık hicret batıdan doğuya doğru. İster doğuya, ister batıya gidin Anadolu'dan geçeceksiniz, başka çaresi yok.

"BİR ADIM ÖNE ÇIKMAK İÇİN DEDİKODU YAPANLAR VAR"

Bölgedeki kardeşlik için büyük çaba sarf ediyoruz. 3,5 milyon insanla ekmeğini paylaşan ülke Türkiye'dir. Dünyada bunu yapan başka bir ülke de yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir şehir yoktur. Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, bir yerleri güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Terör her yerde. Terörden korkmak, ancak teröristlerin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum: ABD ne kadar güvenliyse Türkiye o kadar güvenli, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenli. Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum.

DÜN MOSTAR'I BOMBALAYAN ZİHNİYET BUGÜN HALEP'İ YAĞMALIYOR!

Dün Mostar'ı bombalayan zihniyet bugün Halep'i yağmalıyor. Bize düşen dünyayı karanlıklardan aydınlıklara çıkaracak çareler üretmek ve hayata geçirmek. Turizm sektörünün siz değerli temsilcilerine ortak bir sorumluluk düşüyor. Barış içinde, kardeşlik içinde daha güzel bir dünya bırakmak için daha çok hareket edeceğiz, bir araya geleceğiz. Şiddet kültürüne karşı insanlığa, evrensel değerleri savunmak hepimizin birinci derecede görevidir, sorumluluğudur. Korkmadan, korkutmadan, ön yargısız bir şekilde birbirimizi anlamak durumdayız. Türkiye zengin coğrafyası, binlerce yıllık tarihi, farklı medeniyet ve uygarlıklara ev sahipliği yapan bir coğrafya.

TÜRKİYE'DEN 3 SAAT UÇUŞLA 52 ÜLKEYE GİDEBİLİRSİNİZ

Dünyanın merkezinin olduğu, topraklarının birleştiği yer Türkiye'dir. Üç kıtayla komşu olan Türkiye tarihten gelen kültür, medeniyet zenginliğini komşularıyla paylaşmak ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmak azmindedir. Türkiye'den 3 saat uçuşla buradan 52 ülkeye ulaşabilirsiniz. Avusturalya'da olsanız bir şehirden bir şehire 3 saatte gidemezsiniz. Herkes dünyanın merkezi olduğunu iddia edebilir. Dünya bir küredir, parmağınızı nereye koyarsanız orası merkezdir. Ama dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Ama medeniyet, nüfus, zenginlik nerede bu önemli?

İSTANBUL'UN SESİNİ KENDİ SESİNİZ, NEFESİNİ KENDİ NEFESİNİZ HİSSEDECEKSİNİZ

Zor bir coğrafyanın ortasında Türkiye bir refah ve istikrar ülkesidir. Zenginliklerimizi daha çok misafirle paylaşmak istiyoruz. Bu yolda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Formu'nun ülkemize, bölgeye ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son olarak diyorum ki, değerli misafirler burada lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin. İstanbul'da kendinizi kendi şehrinde gibi hissedin. İstanbul'un sesinde kendi sesinizi, İstanbul'un nefesini kendi nefesiniz hissedeceksiniz.