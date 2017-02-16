Boğaz'ı kirlettikleri bu fotoğrafın nerede çekildiği ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, haklarında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan diş hekimi Ali İlker Baştan ile eşi ve iş ortağı Esma Kuriş Baştan'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Ali İlker Baştan, üzerine atılı FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, eşiyle birlikte diş hekimi olduklarını söyledi.

Eşiyle 2005 yılında ABD'ye taşınarak orada master yaptıklarını ve 2008 yılına kadar burada kaldıklarını dile getiren Baştan, çocukları doğduktan sonra maddi sıkıntı çektikleri için Türkiye'ye dönüş yaptıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFI İNKAR ETTİ

Söz konusu süre içinde 5 kez ABD'ye gidip geldiğini bunların da kongre ve Green Cart başvuruları için olduğunu savunan Baştan, "Hayatım akademik çalışmalar ve muayenehaneme gelen insanları iyileştirmekle geçti. Binlerce insanın tedavisiyle uğraştım. Hakkımdaki terör ithamı, hiçbir şeyimle bağdaşmamaktadır." dedi.

Baştan, iddianamede suçlandıkları konunun birinin de terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'le çekilmiş bir fotoğraf olduğunu dile getirerek, söz konusu fotoğrafın bir gazetenin fotomontajı olduğunu ve yapılacak incelemeyle bunun ortaya çıkacağını kaydetti.

Bu fotoğrafı inkar etti;

Gülen'le hiçbir zaman bir araya gelmediklerini ve kendisini tanımadığını savunan Baştan, hekimlik ahlakı bakımından da hiçbir hastasıyla fotoğraf çekmediğini ileri sürdü.

Baştan, kliniğinin en üst katındaki hasta bekleme alanında FETÖ soruşturması kapsamında firari konumundaki eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirmesine ilişkin iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların olduğunu belirterek, Öz'ün kızının kendisinin hastası olduğunu aktardı.

İHANET FOTOĞRAFI FETO'NUN DİŞ DOKTORUNU ELE VERDİ

"FOTOĞRAF KLİNİĞİN EN ÜST KATINDA ÇEKİLDİ"

Kara ve Kanter'in de Öz'le birlikte kliniğine bir kez geldiklerini ve söz konusu fotoğrafı da kliniğinin en üst katındaki hasta bekleme yerinde çektirdiklerini dile getiren Baştan, bu kişilerin fotoğraf çektirdiklerini görmediklerini, kendisinin de bu karede olmadığını ifade etti.

Baştan, Zekeriya Öz'le ilgili sadece hasta-hekim diyaloğunun bulunduğunu anlatarak, kendisine gelen hastaların suçlu olup olmadığına bakmadığını, söz konusu dönemde de Öz'ün cumhuriyet savcısı görevinde bulunduğunu söyledi.

Tutuksuz Sanık Esma Kuriş Baştan da FETÖ'yle hiçbir bağının olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Ali İlker Baştan'ın bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların da savunmasını tamamlamasının ardından sanık Ali İlker Baştan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki Özel Vizyonnet Ağız ve Diş Kliniği'nin balkonunda çekildiğini tespit etmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan gözaltına almıştı.

Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın Gülen'in diş doktoru olduğu iddia edilerek, her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.