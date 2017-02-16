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’nün görselleri ilk kez yayınlandı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 07:52 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 07:57
Çanakkale Köprüsü’nün görselleri ilk kez yayınlandı
Çanakkale Köprüsü’nün görselleri ilk kez yayınlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , TRT canlı yayınında 1915 'nün görsellerini yayınladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı , TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Bakan Arslan, dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 'nün temelinin 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümünde atılacağını belirtti. Projenin görselleri ilk kez yayınlandı.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

-2 bin 23 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

-Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacak.

-İstanbul'u, Çanakkale ve Ege'ye bağlayacak.