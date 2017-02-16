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Cumhurbaşkanı yi etti

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabeyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , körfez turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da 'yi ederek yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi inin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile gitti.

UMRE YAPTI

ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, 'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yanlarında bulunan heyetle birlikte umre ziyaretini gerçekleştirdi.