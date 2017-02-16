Cumhurbaşkanı Erdoğan kabeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile gitti.

UMRE YAPTI

Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yanlarında bulunan heyetle birlikte umre ziyaretini gerçekleştirdi.