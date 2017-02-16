Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Denizli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla"larına yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14'ü Denizli'de olmak üzere Muğla, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da 23 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, faaliyetlerde aktif görev aldıkları, örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak tabir edilen yapılanmada bulundukları, kapatılan örgüt derneklerine üye oldukları belirlenen 12 kadın gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, örgütle ilgili çok sayıda materyal ve dokümana el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.