X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

merkezli /PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 13:53
Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "abla"larına yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14'ü Denizli'de olmak üzere Muğla, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da 23 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, faaliyetlerde aktif görev aldıkları, örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak tabir edilen yapılanmada bulundukları, kapatılan örgüt derneklerine üye oldukları belirlenen 12 kadın gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, örgütle ilgili çok sayıda materyal ve dokümana el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.