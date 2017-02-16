PKK'lı kadın terörist bombayı böyle patlattı!

Adana Valiliği’nde 2 sivil personelin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren ’Dilber’ kod adlı PKK’lı kadın teröristin, bombalı aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiği anlar, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ilk anında kadın teröristin korktuğu da görülüyor.

Adana Valiliği personel otoparkında geçen 24 Kasım günü, Vali Mahmut Demirtaş'ın makamına gelmesinden kısa süre önce PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil personel şehit oldu, 33 kişi de yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 7 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde polis tarafından etkisiz hale getirildi, araçta yapılan aramada 3 banyo sobasının içine yerleştirilmiş 150 kilogram fabrikasyon bomba el geçirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, saldırıyı PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in planladığını, 'Dilber' kod isimli kadın teröristin de eylemi gerçekleştirdiğini saptadı. Dilber kod adlı teröristin bomba yüklü aracı Adana Valiliği'nin personel otoparkına bıraktıktan sonra, Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışından çıkıp, taksiye bindiği tespit edildi. Kadın teröristin, Eyüp Çelik aracılığıyla önce Mardin'e, buradan da yurt dışına kaçtığı belirlendi.



