Başbakan Yıldırım: Avrupa Birliği vizyonunu gözden geçirmeli

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Malta İş Forumu'nda konuştu. Yıldırım, Avrupa Birliği'nin vizyonunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Kkonuşmadan satırbaşları;

"İyi bir iş ortamı var. İklim her bakımdan müsait. Gerek Malta, gerek Türk işadamlarını karşılıklı iş yapma konusunda daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Burada seçim bölgemden de, İzmir'den de işadamları var. İzmir-Malta ilişkilerinin geçmiş bir hikayesi de var. Dolayısıyla Malta'dan İzmir'e geçmiş tarihlerde yerleşmiş ve orada hayatını sürdürmüş Maltalılar var. Bunlar bizim aramızdaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan değerlerimiz"

"Küresel kriz dünyada devam ederken Türkiye projeleri birer birer gerçekleştirdi. Dünyanın ortasından demiryolu geçen en geniş köprüsünü yaptık, geçtiğimiz ay da Avrasya Tüneli'ni hizmete aldık. Marmaray ikinci sıraya düştü, Avrasya birinciliği aldı. Denizin 156 metre altından geçen bir tünel. Malta ana adayla diğer adayı birleştirme niyeti var. Dolayısıyla bizim Avrasya Tüneli'ne benzeyen bir tünel yapabiliriz, hızımızı alamazsak Türkiye'ye kadar devam edebiliriz."

"Kıbrıs'a boruyla su götürüyoruz. Akdeniz'in dibinden 135 kilometre mesafeye Antalya Manavgat'tan su taşıdık. Kısacası tabii ki ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Bu sınırsız ihtiyaçları, sınırlı kaynaklarla görebilmek kolay değil. Genel bütçe imkanları her zaman yeterli olmuyor. Bu yüzden geliştirdiğimiz yap işlet devret modeli sayesinde Türkiye'nin ertelemekte olduğu projeleri birer birer hayata geçirdik."

"MALTA NE KADAR GÜVENLİYSE İSTANUL DA O KADAR GÜVENLİ"

"Bu tecrübelerin hepsini paylaşabiliriz. Birlikte iş yapabiliriz. Turizm alanında ilişkilerimizin hızlı gelişeceğine eminim. Zaman zaman ülkeler güvenlik ve terör sıralaması yaparak turizmin belirli yerlerden başka yerlere kaymasını sağlamaya çalışıyorlar. Malta ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Dünyada terörden korunan hiçbir yer. Bunu yaşayarak gördük."

"Dil öğrenimi anlamında çok büyük bir potansiyel var. 25 milyon öğrencimiz var ama merak etmeyin hepsini aynı anda gönderemeyiz. Biraz orada, biraz burada, biraz öğreticiler Türkiye'ye gelecek. Böylece Avrupa Birlği'ne girmeden önce bu lisan mevzusunu da halletmiş olacağız. Nasıl olsa daha çok vaktimiz var. Acelemiz yok"