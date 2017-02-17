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ve eşi gözaltına alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 10:27
Başhekim ve eşi gözaltına alındı
Başhekim ve eşi gözaltına alındı

Atatürk Devlet Hastanesi i Yarar ile eşi gözaltına alındı.

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi i Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.