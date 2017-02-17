Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Berdimuhammedov ile bu akşam telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Berdimuhammedov'a yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerin sonucunun açıklanmasının ardından Berdimuhammedov'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.