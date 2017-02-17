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'dan Berdimuhammedov'a tebrik telefonu!

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik telefonu!

Recep Tayyip , Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre , Berdimuhammedov ile bu akşam telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Berdimuhammedov'a yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Erdoğan, 'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerin sonucunun açıklanmasının ardından Berdimuhammedov'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.