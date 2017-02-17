Gülerce tanık olarak ifade verdi: İtirafçı olsalar da itiraf etmezler!

Gazeteci Hüseyin Gülerce, FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi. Gülerce ifadesinde, “Gülen’in Hitler ile çok benzer yanı var. İstihbarat hastası, dinleme hastası. Herkesi dinletiyor, kayıt ve şantaj yaptırıyor” dedi

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi. Gülerce, "Gülen'i anlamak, bir şemaya oturtmak ancak onu konuşturmakla mümkün. Çünkü bu insanlar konuşmazlar. İtirafçıyım deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmıyorum" dedi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY çatı davasının 14'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Dilaver Azim, Kazım Avcı, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve İlhan İşbilen ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Gülerce, örgütün yapısı için "Teşkilatın yapısı Gülen'den ibarettir. O vardır, kendisini mehdi zannediyor. 15 Temmuz darbesi bile bu insanları çözmez. Çünkü bir kişi var, Gülen. Perşembe akşamı tövbe Peygamberimizle görüşüyor, istişare ediyor. Kendi başına karar almıyor. Neden bombalıyor pilotlar? Sırf Gülen'in kurtarıcı olduğuna inandıkları için" dedi.

"Herkesi kayıt altına aldırması: 'Ben yanarsam' mantığı"

"İtirafçı olsalar da edeceklerini düşünmüyorum"

Gülerce, "Her şeyin tedbirini alan bir kişi bu kayıtların ve ByLock programının tedbirini nasıl almaz. ByLock programıyla neden herkesi kayıt altına aldırmış? Ben onu Gülen'in acımasızlığına veriyorum. Ben yanarsam herkes yansın. Gülen'i anlamak, bir şemaya oturtmak ancak onu konuşturmakla mümkün. Çünkü bu insanlar konuşmazlar. İtirafçıyım deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmıyorum" dedi. Gülerce, "Gülen, sıradan biri olarak görülmesin. Deha raddesinde bir insan demek istemiyorum. Hitler ile çok benzer yanı var. Bir bedende iki kişi. Bu insan istihbarat hastası, 2013'e kadar beni dinletmiş. Herkesi dinletiyor, kayıt ve şantaj yaptırıyor" ifadesini kullandı. Gülerce, FETÖ içinde molla ekibinin çok önemli olduğunu belirterek, "Mesela Adil Öksüz. Birinci molla ekibinden Ahmet Kurucan var. Maalesef onlardan tek kişi yakalanmadı. En esaslı bilgileri verecek dokümanları verecek kişiler yakalanmadı" dedi.

'Yerel seçimleri göremeyecek'

Gülerce, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün gerçek yüzünü görmeye başladığını, Gülen'in Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açtığını, kendisinin de gardını almaya başladığını söyledi. Gülerce, "Başbakanla görüşme talebimi iletecek şahısla oturduk. 5 dakika sonra Ekrem Dumanlı aradı, 'Abi lütfen bu işlerin içine girme'. 5 dakika sonra Alaaddin Bey aradı, dedi ki 'Şu anda ne yapıyorsan orada kal. Kendisinin yanından arıyorum' Mustafa Yeşil bana dedi ki 'Abi zaten Başbakan yerel seçimleri göremeyecek' dedi. 'Başbakan ya intihar edecek ya da akıl hastanesine gidecek' dedi" ifadelerini kullandı.