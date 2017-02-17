Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi!

Mardin-Diyarbakır karayolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Yeşilköy'de, karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.
Patlama sonrası çukur oluşması nedeniyle karayolu kısmen trafiğe kapatıldı.
Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.