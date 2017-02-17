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'de karayoluna tuzaklanan imha edildi!

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 19:41 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 19:54
Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi!
Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi!

-Diyarbakır karayolunda 'lı teröristlerce yola tuzaklanan kontrollü infilak ettirildi.

'in ilçesinde 'lı teröristlerce yola tuzaklanan kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Yeşilköy'de, karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.

Patlama sonrası çukur oluşması nedeniyle karayolu kısmen trafiğe kapatıldı.

Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.