Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı!

Nusaybin ilçesinde terör operasyonunda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında Nusaybin ilçesinde Kuruköy'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralanan güvenlik görevlisi kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.