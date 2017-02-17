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'de teröristlerle çıkan da 1 güvenlik görevlisi yaralandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 19:39
Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı!
Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı!

ilçesinde terör operasyonunda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan da bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında Nusaybin ilçesinde Kuruköy'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan da bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralanan güvenlik görevlisi kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.