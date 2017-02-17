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'nde imzalar atıldı!

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 18:56
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı!
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı!

'nca yürütülen kapsamında, Müsteşarlık ile firması arasında "MPT-76 İmalat Sözleşmesi" imzalandı.

Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, imza törenine Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in de katıldığı belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilecek, MPT-76'nın tedarik edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 10 bin MPT-76 üretilecektir. Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmiş olan MPT-76'nın seri üretim döneminde, öncelikle silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir." denildi.

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