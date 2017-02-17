Ordu merkezli uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye, Fatsa, Altınordu ilçelerinin yanı sıra Samsun merkez ve Terme ilçesiyle İstanbul Esenyurt ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.

Daha sonra Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 32 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında Ünye Adliyesine sevk edildi.

Bu sırada zanlılardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken, zanlıların yakınları ise adliye çevresinde toplandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat tarihinde yapılan operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınmış, aynı soruşturma kapsamında aranan bir kişi daha yakalanmıştı.

Zanlıların ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise bin 548 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 26 adet sentetik hap, satışa hazır 12 gram esrar, 2 adet hassas terazi, bir adet pompalı av tüfeği, bir adet tabanca ve bu silahlara ait 190 adet fişek ve mermi bulunmuştu.