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Son dakika haberi: 'nın sözde si yakalandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 13:17
Son dakika haberi: PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı!
Son dakika haberi: PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı!

'a kaçarken yakalanan teröristlerle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Terör örgütü / lerinden olduğu öne sürülen S.B., Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

/ lerinden olmak suçundan aranan Doğubayazıt Belediye Meclisi eski üyelerinden S.B, Ayvacık sahilinden Midilli adasına kaçmaya çalışırken Sazlıköy bölgesinde ormanlık alanda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 1 cep telefonu ve 605 Amerikan doları ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı.