Tutuklu başyaver suçu babasına attı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın cep telefonundan, Fethullah Gülen'in sohbetlerini izlediği belirlendi. Özdaban savunmasında telefon hattını babasının kullandığını ve yanlışlıkla bu sitelere girmiş olabileceğini öne sürdü.



'RUMLAR SALDIRACAK'

FETÖ'nün KKTC ayağına yönelik soruşturmada tutuklanan, Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Özdaban'ın savcılık sorgusuna ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı. 15 Temmuz'da er ve erbaşlarla birlikte tam teçhizatlı olarak mesaiye gittikleri belirlenen Özdaban savunmasında, "Komutanımız İlyas Bozkurt'un 'Rumlar saldırabilir' talimatı üzerine toplandık. Er ve erbaşlardan darbecilere destek verdiğimi söyleyen olursa, rütbelerimi kendim sökerim" dedi. Orgeneral Hulusi Akar'ın tutuklanan başyaveri Levent Türkkan'ın, kendisini FETÖ'cü olmakla suçladığı hatırlatılınca ise Bekir Furkan Özdaban, "Türkkan'la aramızda husumet var. Genelkurmay'a geldiğinde şımarıkça davranıyordu. Yasak olmasına rağmen sigara içiyordu. Ben de sık sık uyarıyordum. Bu yüzden beni hedef almıştır" dedi.



18 GÖRÜŞME YAPMIŞ

Savcılık Özdaban'ın adına kayıtlı telefon hattından sık sık internete girerek Gülen'in 'sohbet' programlarını izlediğini tespit etti. Bu tespite ilişkin ise Özdaban, "Adıma kayıtlı iki telefon hattı var. Birini eşim diğerini babam kullanıyordu. Babam 73 yaşında. 2-3 yıldır akıllı telefon kullanıyor. Yanlışlıkla izlemiş olabilir" iddiasında bulundu. Özdaban'ın aynı telefon hattından FETÖ'nün mahrem hizmetlerden sorumlu kritik isimlerle farklı tarihlerde 18 kez görüştüğü de belirlendi.