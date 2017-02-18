Başbakan Almanya'da - CANLI

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, Oberhausen'de Türk vatandaşlara hitap ediyor.

Almanya'da Türk vatandaşlarına hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, " Burada asla yalnız değilsiniz arkanızda 80 milyonun duası ve desteği var. 2002 yılında Türkiye Ak Parti iktidarı ile tanıştı ve bu iktidar çok büyük atılımlara imza attı. Bu atılımlarda şüphesiz sizlerin büyük katkısı var. Burada memleketten uzakta büyük mücadele verdiniz. Özünüzü değerlerinizi güzelliklerinizi kaybetmediniz, korumak için büyük mücadele verdiniz. Sizin için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

"SİZLER BÜYÜK, GÜÇLÜ, ŞEREFLİ BİR ÜLKENİN AKINCILARISINIZ"

Pasaport harçlarını idirdik, dövizle askerle bedelini 6 kat indirdik, mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık. Sizlerin doğum yardımı ve konut hesaplarından faydalanmasını sağladık. Türkiye'ye getirdiğiniz arabaların 2 yıl Türkiye'de kalmasına izin verdik. Gençlerinizi sık sık Türkiye'ye getiriyoruz. Eğitim alanında yaptığınız her türlü projeye destek veriyoruz. Özellikle çift dilli anaokul eğitimini önemsiyoruz. Yapılan bütün temaslar sonuna kadar desteklenecek. Bütün bu saydıklarım yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Unutmayın Ak Parti'nin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Her birinizin çok yüksek özgüvene sahip olmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu taşıyan sizlerin bu kimlikleri gururla taşımasını istiyorum. Siz kahraman bir ecdadın evlatlarısınız. Sizler büyük güçlü şerefli bir ülkenin akıncılarısınız. Bu dik duruşunuz için size teşekkür ediyorum.

"ÖYLE BİR CEVAP VERİN Kİ DÜNYA DUYSUN"

Sevgili kardeşlerim sizlerden bir ricam var. 16 Nisan'da referanduma gidiyoruz. Dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun, sadece Almanya değil. Bütün dünya duysun. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız? İstikrar için huzur için refah için hazır mısınız? Maşallah! Allah'ın izniyle burada iş tamam. Sandığın rengi belli oluyor.

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