Büyük iftira rencide olduk

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Almanya’da DİTİB’in camilerinde görev yapan bazı imamların casuslukla suçlanmasını sert bir dille yalanladı: Bir din adamına atılabilecek en büyük iftira

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, aralarında Alman gazetecilerin de bulunduğu yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alman medyasında DİTİB camilerinde görevli 2 din görevlisinin şahsi bilgisayarına el konulduğu yönünde haberler yer aldığını ifade eden Görmez, bir din adamına atılabilecek en büyük iftiranın dinin de ona yasakladığı başkalarının özel hayatı hakkında bilgi toplamak olduğunu, bunun asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Bundan rencide olduklarını vurgulayan Görmez, olayların başladığı günden itibaren Başkanlığın ve DİTİB'in din görevlilerinin illegal bir faaliyet içinde olmadıklarını kesin bir dille kamuoyuyla paylaştığını, bunun yanı sıra Alman yetkililerine de bilgi aktardıklarını bildirdi. Görmez, "Seçim atmosferinde iki ülkenin ilişkileri zedelenmesin, İslam, din, DİTİB, Diyanet bu polemiklere malzeme yapılmasın diye, sadece özveride bulunmak için şeklen yetki aşımında bulunduğunu kabul ettiğimiz 6 arkadaşımızı Türkiye'deki görevlerine iade ettik" dedi.



DİTİB'E YAZI GÖNDERMEDİK

"15 Temmuz sonrası Diyanet'in, DİTİB'e Almanya'daki FETÖ üyelerinin belirlenmesine yönelik bir talimat verip vermediğinin" sorulması üzerine Görmez, "Bizim gönderdiğimiz yazı, DİTİB'e değil büyükelçiliklerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil eden, yahut başkonsolosluklarda bulunan müşavir ve ataşeleredir. Büyükelçiliklere gönderdiğimiz yazı, bir terör örgütüyle ilgilidir, şahıslarla ilgili değildir. Yani bizim Batılı dostlarımıza anlatmakta zorlandığımız husus budur" diye konuştu.