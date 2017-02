Eski Türkiye’yi unutun

Cumhurbaşkanı K.Maraş’ta konuştu: Tarihi bir kararın arifesindeyiz. Vesayet güçlerinin devri 16 Nisan’da kapanıyor. Bunların itirazı sisteme, Tayyip Erdoğan’a değil, millete karşı... Ama çocukların dediği gibi, havada bulut, eski Türkiye’yi unut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin "Eski Türkiye bugünden daha iyiydi" eleştirisine tekerlemeyle yanıt verdi: "Birilerinin aklı, fikri hâlâ eski Türkiye'de. Çocukların ifadesiyle, 'Havada bulut, eski Türkiye'yi unut." Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda toplam 569 milyon liralık yatırımların toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti:



TARİHİ KARAR: Yeni ve tarihi bir kararın arifesindeyiz. Meclis onayına dayalı başbakanlık hükümeti sisteminden millet onayına dayalı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Artık hükümeti seçtiği cumhurbaşkanı vasıtasıyla doğrudan millet kuracak. Milli iradenin üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri öyle şahıslara bağlı olarak değil, sistem itibariyle inşallah tamamen kapanıyor.



ANAMIZIN AĞLADIĞI KÂBUS GÜNLERİ: Son günlerde 'Eski Türkiye bugünden daha iyiydi' diyorlar. Onların hayalindeki Türkiye'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Yahu 25 günlük hükümetler kuruldu bu ülkede. Siyasi çekişmelerin, sosyal çalkantıların, ekonomik krizlerin adeta anamızı ağlattığı o günleri unutmadınız değil mi? Benzin, ekmek, gaz yağı kuyruklarını unutmadınız değil mi?



O TÜRKİYE'NİN ÖZLEMİNDELER: İşte o Türkiye tek parti döneminin Türkiye'sidir. Gençler, bu ülkede CHP il başkanlarının valilik yaptığını bilir misiniz? Şimdi böyle bir şey olsa kıyamet kopar değil mi? Ülkemizi patinaj yaptırmanın ötesinde geri götürdüler. İşte bunlar o Türkiye'nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar.



ESKİ TÜRKİYE'Yİ UNUT: Çocuklar 'Havada bulut, sen bunu unut' derler. Biz 14 yıldır Türkiye'yi işte bu alacakaranlık kuşağından uzak tutmak için mücadele ettik. Ama işte birilerinin aklı, fikri hâlâ eski Türkiye'de. İnşallah 16 Nisan onların son umut kapılarını da kapatıyor. Çocukların ifadesiyle, 'Havada bulut, eski Türkiye'yi unut'.

SÜTÇÜ İMAM’IN TORUNLARI REFERANDUMA ‘EVET’ DİYOR



İTİRAZI SİSTEME DEĞİL MİLLETE: Şimdi yeni anayasa değişikliğiyle getirilen cumhurbaşkanlığı sistemi tüm gücü ve yetkiyi milletimize teslim edince feverana başladılar. Bunlar biliyor ki bu millette bizim karşılığımız yok. Bunların itirazı sisteme değil, Tayyip Erdoğan'a karşı değil, millete karşı.



ŞAHSIMIN PROJESİ: Cumhurbaşkanlığı sistemi evet şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum bir reformdur. Ülkemize ve milletimize faydalı olacağına inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum. Şayet milletimiz 16 Nisan'da 'evet' derse Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Bundan sonraki ilk seçimlerde de milletimiz kime teveccüh ederse bu sistemin ilk cumhurbaşkanı o olacak.



BİZ ÇOK ENGELLENDİK: Mesele insan meselesi ama bunun yanında bir de sistem güçlü olursa insanla sistemi birleştirdiğiniz zaman o zaman pik yaparsınız. Ama biz çok engellendik. Atama yapacaksın 'Olmaz' dediler. Ülkemin geleceği kişilerin tercihlerine endekslenmesin diye işi sisteme bağlamaya çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ, BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN DAHA ESNEK DAHA ELASTİK'



KIYMETİNİ BİLMEZLER: Ömürlerinde bu ülke, bu millet için hiçbir şey yapmamış olanlar cumhurbaşkanlığı sisteminin ne olduğunu, kıymetini bilmezler. Elbette cumhurbaşkanlığı sistemi değdiği her şeyi, her yeri bir anda değiştirecek sihirli değnek değildir. Bu sistemin en net özelliği ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için lazım olan güven ve istikrar ortamını çok daha güçlü şekilde tesis edecek olmasıdır.



CHP, MHP 'EVET' DEMEYE HAZIR MI?: 16 Nisan'da gerek MHP'ye gerek AK Parti'ye gerek CHP'ye gönül veren kardeşlerim hepsi bir ve beraber olarak çok daha yüksek bir 'evet' demeye hazır mı?

YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ MADDELERİ NELER? - 2017 REFERANDUM NE ZAMAN?

"ÖLDÜRSELER 'HAYIR' DEMEM"

Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda dün son zamanların en yoğun kalabalığı vardı. Başbakanlığı döneminde 8 kez geldiği kente Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez Tayyip Erdoğan'ı coşkulu kalabalık karşıladı. Soğuğa rağmen on binlerce Maraşlı ellerinde Türk bayraklarıyla yediden yetmişe meydana akın etti. Meydanı dolduran on binlerce vatandaş, referanduma 'evet' diyeceklerini söyledi. Onlardan biri olan Nadide Paçacı hislerini, "Her imkânı biz Sayın Cumhurbaşkanı döneminde bulduk. Eskiden bir çaya, bir paket yağa muhtaçtık. Şimdi kocam çalışıyor. Çocuklarım okuyor. Kitapları bedava, çevremizde sadaka verecek fakir fukara kalmadı" diye dile getirdi. Hatice Arıgül (32) ise, "Ben kefeni giymiş bizim için yola çıkmış bu insan için geldim. Bu insan 'evet' diyorsa beni öldürseler de 'hayır' demem" diye konuştu.

OSMANLI TORUNU NİLHAN OSMANOĞLU’NDAN KILIÇDAROĞLUNA YANIT; “PARLAMENTER SİSTEM CANIMIZA YETTİ”



'BİZ FANİYİZ AMA SİSTEM KALICI'

BEN BİR FANİYİM: Ben kimim ya, ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma elimde bir belge var mı? Yok. Ama sistem kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil, baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek, bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar karaktersiz değilim. Bunca hizmeti şahsımız için mi getirdik? İstanbul'a denizin altından Marmaray yaptık, 3 yılda 200 milyon insan geçti. Avrasya Tüneli'ni yaptık yine denizin altından. Buradan hangi partililer geçiyor diye bakmıyoruz. Buradan halkımız geçiyor. Çünkü biz onlar için varız.





TERÖR DEVLETİNE İZİN YOK

Suudi Arabistan'ın El-Arabiya kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de El Bab'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Menbiç kenti olduğunu söyledi. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin bu ülkenin kuzeyindeki faaliyetleri hakkında da şunları söyledi: "Elbette bölgedeki terör örgütlerinin, başta bizdeki PKK terör örgütünün uzantısı PYD olmak üzere, Kuzey Suriye'yi kendileri için adeta bir devlet kurma alanı olarak kabul etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu başından beri söyledik. 'Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Bunun bedelini çok ağır öderler' dedik. Nitekim şu anda PYD böyle bir adım atamıyor, atamaycaktır da."