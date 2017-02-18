Gazeteci AP vekiline haddini bildirdi

Edirne'de yaptığı açıklama sırasında "Kürdistan" ifadesi kullanan AP milletvekiline, bir gazeteci, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkiye'nin Doğu bölgesi var. Bu ifadeyle tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz" diye tepki gösterdi. İngiliz vekilin, beklenmedik tepkiye kaçamak cevap vermesi dikkati çekti

Edirne'de yaptığı açıklama sırasında "Kürdistan" ifadesi kullanan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Julie Ward'a, bir gazeteci, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkiye'nin Doğu bölgesi var. Bu ifadeyle tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için kente gelen politikacı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet adına Avrupa Parlamentosu Milletvekili Julie Ward gazetecilere açıklamada bulundu.

İngiltere'deki seçmen kitlesi içinde Kürt kökenliler olduğunu belirterek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "Kürdistan" ifadesini kullanan Ward'a, bir gazeteci, "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Türkiye'nin Doğu bölgesi var. Sürekli demokrasi sorunundan bahsediyorsunuz bizim ülkemizde demokrasiden çok terör sorunu var. İnsanlarımız ölüyor, polislerimiz şehit oluyor. Bu ifadeyle tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz?" diye sordu.

Gazetecinin beklenmedik tepkisine kaçamak cevap veren Ward, söylemini değiştirerek "Kürdistan" yerine "Türkiye'nin güneyi" ifadesini kullandı.

Heyet, Adalet Bakanlığından izinleri olmadığı gerekçesiyle Demirtaş'la görüşemeden kentten ayrıldı.