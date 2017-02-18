İşte saklandıkları o ev

Başakşehir'de yakalanarak göz altına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya’nın 2 aydır işte bu evde saklandıkları ortaya çıktı.

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gece Başakşehir'de 2 adrese düzenlediği operasyon sonucu saklandıkları evde yakalanarak göz altına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın 2 aydır evden çıkmadıkları öğrenildi.







Yakalanmamak için hiçbir şekilde telefon kullanmadıkları belirtilen eski hakim ve savcıların ihtiyaçlarını ise ikinci eve yapılan baskında yakalanarak göz altına alınan Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun karşıladığı kaydedildi.



Evlerde boş pasaportlarla birlikte farklı kişilere ait nüfus cüzdanları, bilgisayar, dijital bellek ve FETÖ'ye ait kitaplar bulundu.







