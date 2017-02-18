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’da feci

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 13:07 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 13:15
Kapadokya’da feci kaza
Kapadokya’da feci kaza

’da sert iniş yaptı, 1 kişi öldü

'da sıcak hava unun sert iniş yapması sonrası bir turist hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Kapadokya'da balon turuna katılan Danimarka uyruklu 54 yaşındaki Jensen Benny Karl isimli turist, sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında balondan düştü. Balondan düşen turiste ilk müdahaleyi balon çalışanları ve diğer turistler yaptı. Ardından Danimarkalı Karl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapadokya Hastanesine kaldırıldı. Danimarkalı Karl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.