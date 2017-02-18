Kaymakamın iki yüzü: Elinde bayrak, cebinde ByLock!..

ByLock kullandığı ortaya çıkınca gözaltına alınan Malatya Darende Kaymakamı Ali Türk, darbe karşıtı gösterilerde ön sırada yer almış!

Gaziantep'teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'nın Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi Yasemin Türk gözaltına alındı. Kaymakam Türk'ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce Tunceli Mazgirt Kaymakamlığı'ndan Darende'ye atanan Ali Türk'ün darbe girişiminden sonra ilçede düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katıldığı öğrenildi. Ali Türk'ün darbe girişiminden 4 gün sonra İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ergün Taşkıran ve ilçedeki cumhuriyet savcılarının imzasını taşıyan darbe karşıtı bildiriyi okuduğu da belirlendi. utanmadan bildiri okudu! Belediye Parkı'nda bildiriyi okuyan Türk'ün "Bu hainler ellerindeki silahlarla vatanın asıl sahipleri olan milletimize yönelik acımasızca kurşun sıkmışlardır. Milli iradenin üzerinde başka bir irade kabul edilemez" dediği ortaya çıktı.



MEMURİ YETTE KIYAK TERFİ!

Kaymakam Türk'ün 2005'te Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği sınavını kazanarak memuriyet hayatına başladığı ve hızla yükseldiği öğrenildi. Türk, memur olduktan 18 ay sonra Sağlık Bakanlığı`nda Bakanlık Müfettişliği görevine atanan Türk 2008 yılında kaymakam adayı olmuş.



FETÖ soruşturması kapsamında Kaymakam Türk ile birlikte eşi de gözaltına alındı.