Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kapatılan Mevlana Üniversitesi ile hastanesinin eski çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 54'e yükseldi.

Konya merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 98 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Mevlana Üniversitesi ile hastanesinin eski çalışanlarına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 98 kişinin yakalanması için 17 Şubat'ta, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.